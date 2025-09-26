Rita Ora torna con "All Natural": "Un brano che segna la mia crescita"

Un nuovo brano che dà inizio a una nuova fase della sua carriera, quella della consapevolezza. La voglia di lasciarsi andare nel creare nuova musica, e capire che va tutto bene. E che si può fare. Il rapporto con i fan italiani, molto calorosi, che le chiedono di tornare presto dal vivo. E il nuovo album, che uscirà nel 2026 e di cui lei è molto soddisfatta (ma ancora non sa quante tracce ci saranno): abbiamo incontrato Rita Ora, che è tornata più forte di prima. E ci ha fatto una promessa...

Rita Ora è a Milano per la settimana della moda ma soprattutto per presentare al pubblico italiano All Natural, nuovo singolo e anticipazione del nuovo album in arrivo nel 2026. Rita, come sempre, è splendida: parliamo di quando ci siamo conosciute a Verona, due anni fa, in occasione del Power Hits Estate di RTL 102.5, dove lei era la superospite. Si ricorda che indossavo un abito giallo e del bellissimo museo dove abbiamo registrato la nostra intervista. E delle chiacchiere sul suo primo concerto in Italia, al Fabrique di Milano, a cui ho partecipato anch’io: “Che bello show, quando sono in Italia sono sempre felice. E quel concerto: wow!” mi dice Rita. Al di là del fatto che è sempre bello quando un artista si ricorda di te, credo che l'attenzione anche a questi dettagli faccia capire che tipo di persona è Rita Ora: oltre ad essere una cantautrice straordinaria, è attentissima ai dettagli, gentile ed estremamente riconoscente. Caratteristiche che non sono sempre comuni. Ecco perché è così magica.

"All Natural è un brano dalle atmosfere accattivanti. Ma è molto di più"

Poco dopo iniziamo a parlare del suo nuovo brano, All Natural, che segna un nuovo inizio del suo percorso artistico: “Quando pubblico nuova musica ho sempre un po' di ansia, perché non sai mai come potrà essere accolta dal pubblico. All Natural è tutta un'altra storia: sono molto tranquilla, perché mi rappresenta al meglio. Questa è una canzone che parla di tante cose. Ha delle sonorità molto accattivanti e sensuali, ma c’è molto di più. È un singolo che parla di consapevolezza, e di amare chi siamo, come siamo”. Rita è entusiasta di questo nuovo capitolo: “Quando sono arrivata in studio ho capito di dovermi lasciare andare. Ho imparato a togliere: di solito mi occupavo dei brani, del makeup, dei ballerini e di un sacco di altre aspetti…ma poi mi sono detta: leva un po’ di cose, dedicati solo alla musica. Ecco, così è stato e più mi dedicavo a poche cose, più mi sentivo forte. E va tutto bene così!”

"L'album arriverà nel 2026. Parola chiave: semplicità"

All Natural è l’introduzione al nuovo album, che arriverà l’anno prossimo: “Posso solo dirti che la parola chiave del nuovo disco è semplicità. Al centro di tutto c’è la mia voce. Ho scelto i brani ma ogni giorno cambio idea su quali inserire e quali togliere…ma sono molto soddisfatta di quello che ho creato” aggiunge soddisfatta.

"L'Italia è una delle mie priorità. I fan italiani sono così calorosi!"

E ci sarà un tour? Chiedo a Rita. “Dopo All Natural pubblicherò altri singoli, per poi arrivare all’album nel 2026. I fan italiani sono tra i più calorosi e l’Italia, l’ho detto in più occasioni, è tra le mie priorità: spero di poter tornare presto in tour e mi auguro che in tanti potranno venire ai concerti. E sì: i fan italiani scrivono tantissimo sui social, trovo tanti hashtag su di me…è bellissimo”.

La promessa di Rita Ora

Prima di salutarci parliamo di Coachella e Glastonbury e del set di Lady Gaga, che lei ama tantissimo. Le chiedo quando potremo vederla sul palco di questi due festival. Lei sorride e ci facciamo una promessa: 2027, Coachella e Glasto. Noi non vediamo l’ora di cantare e ballare insieme a lei. E di raccontare l’esperienza meravigliosa che vivremo sulle note di Rita Ora.