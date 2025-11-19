Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Esibizionista

In queste settimane Annalisa sta portando la sua musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. Venerdì 21 e sabato 22 novembre l’artista sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma
Annalisa (FOTO) ha pubblicato il videoclip di Esibizionista, il terzo singolo estratto dall’album Ma io sono fuoco. In queste settimane la voce di Mon Amour è impegnata con la nuova tournée nei palazzetti.
annalisa, il videoclip di esibizionista
Annalisa ha pubblicato il videoclip di Esibizionista, il nuovo singolo estratto dall'album Ma io sono fuoco. Nel filmato la cantante prende parte al funerale del personaggio interpretato nel video di Maschio, primo brano di questa era discografica.
Ma io sono fuoco ha immediatamente riscosso grande successo da parte del pubblico e della critica raggiungendo anche la vetta della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L'artista ha commentato in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre 2.800.000 follower: "Grazie a tutti voi, questo risultato è nostro".
In queste settimane Annalisa sta portando la sua musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. Venerdì 21 e sabato 22 novembre l’artista sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per poi proseguire esibendosi a Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino con l’ultimo show in programma il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Ecco tutti i prossimi appuntamenti in programma:
- 21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
- 22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
- 24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 28.11.2025 MILANO – Unipol Forum
- 29.11.2025 MILANO – Unipol Forum
- 2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele
- 5.12.2025 BARI - Palaflorio
- 6.12.2025 BARI - Palaflorio
- 10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena
- 13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena
Nel settembre del 2023 Annalisa ha pubblicato l’album E poi siamo finiti nel vortice, certificato con ben tre dischi di platino. Tra i suoi lavori più amati ricordiamo anche Bye Bye e Nuda, distribuiti rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Diamante lei e luce lui, Una finestra tra le stelle, Direzione la vita, Bellissima e Sinceramente.
Spazio anche alle collaborazioni: da Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31 a Vento sulla Luna con Rkomi passando per Un domani con Mr. Rain, Storie Brevi con Tananai e Piazza San Marco con Marco Mengoni (FOTO).
Foto tratta dal profilo Instagram di X Factor Italia e foto di Virginia Bettoja
La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance. Ospite Annalisa, che si è esibita nei brani Piazza San Marco ed Esibizionista. Al ballottaggio sono andati AMANDA e i Copper Jitters. Il gruppo in squadra con Lauro è stato infine eliminato