Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Esibizionista

Annalisa (FOTO) ha pubblicato il videoclip di Esibizionista, il terzo singolo estratto dall’album Ma io sono fuoco. In queste settimane la voce di Mon Amour è impegnata con la nuova tournée nei palazzetti.

annalisa, il videoclip di esibizionista Annalisa ha pubblicato il videoclip di Esibizionista, il nuovo singolo estratto dall'album Ma io sono fuoco. Nel filmato la cantante prende parte al funerale del personaggio interpretato nel video di Maschio, primo brano di questa era discografica. Ma io sono fuoco ha immediatamente riscosso grande successo da parte del pubblico e della critica raggiungendo anche la vetta della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L'artista ha commentato in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre 2.800.000 follower: "Grazie a tutti voi, questo risultato è nostro". Approfondimento Annalisa, esce oggi il singolo Esibizionista: testo e significato

In queste settimane Annalisa sta portando la sua musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. Venerdì 21 e sabato 22 novembre l’artista sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per poi proseguire esibendosi a Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino con l’ultimo show in programma il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Ecco tutti i prossimi appuntamenti in programma: 21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport

22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport

24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum

28.11.2025 MILANO – Unipol Forum

29.11.2025 MILANO – Unipol Forum

2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele

5.12.2025 BARI - Palaflorio

6.12.2025 BARI - Palaflorio

10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena

13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena Approfondimento Annalisa ospite a XF2025 canta Piazza San Marco ed Esibizionista