Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Padova

Nelle prossime settimane la voce di Una finestra tra le stelle continuerà la tournè esibendosi a Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino

Dopo il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo, il 18 novembre Annalisa (FOTO) sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Annalisa a padova, la possibile scaletta del concerto Annalisa ha dato il via alla sua nuova tournée nei palazzetti. Martedì 18 novembre la voce di Mon Amour porterà la sua musica sul palco della Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte alla data zero del 15 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo: Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda

Eva + Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Il mondo prima di te

Indaco Violento

Diamante lei e luce lui

Una finestra tra le stelle

Alice e il blu

Bonsai

Secretly

Il diluvio universale

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Disco Paradise

Tropicana

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Dopo la prima serata a Jesolo, Annalisa ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 2.800.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Troppe emozioni in una sola sera… E abbiamo appena iniziato! Non vedo l’ora di incontrarvi tutti sotto il palco, la nostra casa senza le pareti”. Nelle prossime settimane Annalisa continuerà la tournè esibendosi a Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino. Questo il calendario del tour: 21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport

22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport

24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum

28.11.2025 MILANO – Unipol Forum

29.11.2025 MILANO – Unipol Forum

2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele

5.12.2025 BARI - Palaflorio

6.12.2025 BARI - Palaflorio

10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena

13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena

Venerdì 14 novembre Annalisa ha lanciato Esibizionista come terzo singolo estratto dall’ultimo album Ma io sono fuoco contenente i brani Maschio e Piazza San Marco con Marco Mengoni (FOTO). Tra i suoi dischi più amati troviamo E poi siamo finiti nel vortice, Nuda e Splende.