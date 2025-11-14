Offerte Black Friday
Annalisa, esce oggi il singolo Esibizionista: testo e significato

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Sabato 15 novembre Annalisa darà il via al nuovo tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Padova a Roma passando per Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino

Oggi, venerdì 14 novembre, Annalisa ha pubblicato il nuovo singolo Esibizionista estratto dall’album Ma io sono fuoco, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia.

annalisa, il testo del nuovo singolo esibizionista

Dopo il tormentone estivo Maschio e la collaborazione Piazza San Marco con Marco Mengoni (FOTO), la cantante ha lanciato il nuovo brano Esibizionista come terzo estratto dall’album Ma io sono fuoco, uscito a ottobre. Il singolo racconta della relazione con un uomo narcisista che mette in pericolo la stabilità dell'artista. Annalisa canta nel brano: “Non cadrò nei cliché / Lui è un esibizionista, senza dignità / Sei mai stata crocifissa per ingenuità?”.

 

Ecco il testo di Esibizionista di Annalisa:

 

Le notti dorate, l'innocenza, l'anarchia

Sono finite, sono state messe via

Come si sente chi ci crede se non stupida?

Una stupida

Fatalità innamorarsi

Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

Per carità, non avvicinarti

E non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista, sesso ,varietà

Bello come una specie estinta, viene e se ne va

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché

Lui è un esibizionista, senza dignità

Sei mai stata crocifissa per ingenuità?

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se

Ci rivedremo, ma anche no

Anche meno

Quando sei uscito dalla torta del mio compleanno

Mi interessava altro

Ma nella doccia ti ho pensato un po'

Fatalità innamorarsi

Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

Per carità, non avvicinarti

E non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista, sesso, varietà

Bello come una specie estinta, viene e se ne va

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché

Lui è un esibizionista, senza dignità

Sei mai stata crocifissa per ingenuità?

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se (voulez-vous? Voulez-vous?)

Chi lo sa se (voulez-vous? Voulez-vous?)

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se

Approfondimento

X Factor 2025, ai Live Show Annalisa e la prima eliminazione. FOTO

Sabato 15 novembre Annalisa darà il via al nuovo tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente, la popstar raggiungerà numerose altre città italiane: da Padova a Roma passando per Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in scena il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Ecco il calendario completo della tournée:

  • 15.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo
  • 16.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo
  • 18.11.2025 PADOVA– Kioene Arena
  • 21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
  • 22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
  • 24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 28.11.2025 MILANO – Unipol Forum
  • 29.11.2025 MILANO – Unipol Forum
  • 2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele
  • 5.12.2025 BARI - Palaflorio
  • 6.12.2025 BARI - Palaflorio
  • 10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena
  • 13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena

Approfondimento

Annalisa ospite a XF2025 canta Piazza San Marco ed Esibizionista

In occasione del lancio del primo singolo di questa nuova era discografica, la voce di Nuda ha raccontato: “Sono emozionata per questa nuova partenza e orgogliosa di questa canzone, arrivata in un pomeriggio gelido come una fiammata. È un ampliamento di me stessa che ho voluto sperimentare, esplorare, con leggerezza e profondità, come sempre, a modo mio”. Tra le canzoni più amate della discografia di Annalisa (FOTO) ricordiamo Una finestra tra le stelle, Il mondo prima di te, Dieci, Bellissima, Mon Amour e Sinceramente.

