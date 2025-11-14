Annalisa, esce oggi il singolo Esibizionista: testo e significato

Oggi, venerdì 14 novembre, Annalisa ha pubblicato il nuovo singolo Esibizionista estratto dall’album Ma io sono fuoco, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia.

annalisa, il testo del nuovo singolo esibizionista

Dopo il tormentone estivo Maschio e la collaborazione Piazza San Marco con Marco Mengoni (FOTO), la cantante ha lanciato il nuovo brano Esibizionista come terzo estratto dall’album Ma io sono fuoco, uscito a ottobre. Il singolo racconta della relazione con un uomo narcisista che mette in pericolo la stabilità dell'artista. Annalisa canta nel brano: “Non cadrò nei cliché / Lui è un esibizionista, senza dignità / Sei mai stata crocifissa per ingenuità?”.

Ecco il testo di Esibizionista di Annalisa:

Le notti dorate, l'innocenza, l'anarchia

Sono finite, sono state messe via

Come si sente chi ci crede se non stupida?

Una stupida

Fatalità innamorarsi

Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

Per carità, non avvicinarti

E non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista, sesso ,varietà

Bello come una specie estinta, viene e se ne va

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché

Lui è un esibizionista, senza dignità

Sei mai stata crocifissa per ingenuità?

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se

Ci rivedremo, ma anche no

Anche meno

Quando sei uscito dalla torta del mio compleanno

Mi interessava altro

Ma nella doccia ti ho pensato un po'

Fatalità innamorarsi

Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

Per carità, non avvicinarti

E non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista, sesso, varietà

Bello come una specie estinta, viene e se ne va

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché

Lui è un esibizionista, senza dignità

Sei mai stata crocifissa per ingenuità?

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se (voulez-vous? Voulez-vous?)

Chi lo sa se (voulez-vous? Voulez-vous?)

Succede (a chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se