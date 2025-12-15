Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026

La cantante di Savona rilancia dal palco, sorprendendo i fan con una lieta notizia: la tournée proseguirà con il nuovo anno. Il nuovo capitolo degli appuntamenti live si intitola "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026" e segna nuova tranche di concerti che riporterà l'artista nei principali palasport italiani, con alcune tappe inedite e un calendario già definito tra aprile e maggio del prossimo anno
Annalisa ha annunciato la seconda parte del suo tour, che si terrà nel 2026. L’annuncio è arrivato a sorpresa, ma con la solennità delle grandi occasioni.
Durante l’ultima data del suo tour nei palazzetti, la cantante savonese ha sorpreso il pubblico annunciando che il viaggio live non si conclude con l’attuale serie di concerti. Il progetto, infatti, è destinato a proseguire anche nel 2026, confermando l’importanza e la centralità della dimensione dal vivo nel suo percorso artistico.
La seconda parte del tour porterà il titolo Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026 e rappresenterà una nuova tranche di appuntamenti che riporterà Annalisa Scarrone nei principali palasport italiani. Il calendario, già definito, si svilupperà tra aprile e maggio del prossimo anno e includerà sia il ritorno in alcune città chiave sia tappe del tutto inedite, ampliando ulteriormente la portata del progetto. Un’estensione che conferma il forte legame tra l’artista e il pubblico e che promette di rinnovare, con nuovi elementi e una produzione aggiornata, l’esperienza dei suoi concerti indoor.
L’annuncio sul palco e il messaggio ai fan
Al termine dello spettacolo, circondata dai ballerini, Annalisa ha scelto di parlare direttamente ai suoi fan, spiegando che quanto appena concluso rappresenta solo la fine di una prima fase.
Dal palco ha dichiarato: “Non è ancora finita, è ancora tempo di sorprese, perché è l'ultima data però forse non è l'ultima l'ultima. Ci sarà, ovviamente, un capitolo due. C'è stato un capitolo 1, finisce stasera e tra un po', non tanto, ci sarà un capitolo 2. L'anno prossimo, nel 2026, tra aprile e maggio quindi tra pochissimo”.
Parole che hanno chiarito la volontà di dare continuità al progetto e che hanno trovato un’ulteriore conferma nella promessa rivolta al pubblico di Torino, città in cui Annalisa tornerà per “un'altra festa, ancora più grande di questa”.
Il calendario del tour e le nuove città coinvolte
Il nuovo viaggio dal vivo prenderà il via il 23 aprile 2026 dal PalaTeknoship di Genova e si concluderà il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Nel mezzo, il tour attraverserà diverse città italiane, includendo anche location mai toccate prima dall’artista. Annalisa si esibirà infatti per la prima volta a Mantova, Pesaro e Messina, oltre a tornare a cantare nel Palasport di Genova, nella sua città. Tra le tappe più attese figura anche l’inaugurazione della nuova Arena Milano, uno spazio innovativo situato nel Quartiere Santa Giulia.
Nel dettaglio, il calendario prevede il concerto del 23 aprile a Genova al Palateknoship, il 25 aprile a Mantova al PalUnical, il 28 aprile a Pesaro al PalaVitrifrigo, il 30 aprile a Torino all’Inalpi Arena, il 2 maggio a Firenze al Mandela Forum, il 4 maggio a Napoli al PalaPartenope, il 9 maggio a Milano all’Arena Milano, il 12 maggio a Messina al PalaRescifina e, infine, il 16 maggio a Roma al Palazzo dello Sport.
Biglietti: quando acquistare e fasce di prezzo
Le prevendite per Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026 sono partite immediatamente. I biglietti sono disponibili già da ieri, domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 11.00, sia nei punti di vendita abituali sia online. La struttura dei prezzi ricalca quella della prima parte del tour, con variazioni minime da una data all’altra.
In linea generale, i costi vanno dai 79 euro per le tribune laterali, passando per fasce intermedie da 75 e 72 euro, fino ai biglietti da 65 e 59 euro. Il parterre è proposto a 49 euro, mentre in alcune location, laddove consentito, saranno disponibili anche biglietti da 39 euro, generalmente con visibilità limitata. Per quanto riguarda Roma, è stata resa nota anche la piantina del concerto, elemento utile per orientarsi tra i settori del Palazzo dello Sport e valutare al meglio l’acquisto.
Uno spettacolo che evolve, partendo da basi solide
Il nuovo tour riprenderà l’impianto dello spettacolo appena concluso, mantenendone l’identità ma arricchendolo con alcuni innesti aggiuntivi.
Una scelta coerente con il momento artistico di Annalisa, che arriva da risultati importanti: l’ultimo album Ma io sono fuoco ha raggiunto la certificazione oro, mentre il singolo Maschio ha superato i 30 milioni di stream su Spotify.
Numeri che fanno da cornice a un progetto live destinato a consolidare ulteriormente il legame con il pubblico e a proseguire un racconto iniziato sul palco e tutt’altro che concluso.
Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa
