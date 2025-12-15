Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026

La cantante di Savona rilancia dal palco, sorprendendo i fan con una lieta notizia: la tournée proseguirà con il nuovo anno. Il nuovo capitolo degli appuntamenti live si intitola "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026" e segna nuova tranche di concerti che riporterà l'artista nei principali palasport italiani, con alcune tappe inedite e un calendario già definito tra aprile e maggio del prossimo anno

La seconda parte del tour porterà il titolo Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026 e rappresenterà una nuova tranche di appuntamenti che riporterà Annalisa Scarrone nei principali palasport italiani. Il calendario, già definito, si svilupperà tra aprile e maggio del prossimo anno e includerà sia il ritorno in alcune città chiave sia tappe del tutto inedite, ampliando ulteriormente la portata del progetto. Un’estensione che conferma il forte legame tra l’artista e il pubblico e che promette di rinnovare, con nuovi elementi e una produzione aggiornata, l’esperienza dei suoi concerti indoor.

L’annuncio sul palco e il messaggio ai fan

Al termine dello spettacolo, circondata dai ballerini, Annalisa ha scelto di parlare direttamente ai suoi fan, spiegando che quanto appena concluso rappresenta solo la fine di una prima fase.

Dal palco ha dichiarato: “Non è ancora finita, è ancora tempo di sorprese, perché è l'ultima data però forse non è l'ultima l'ultima. Ci sarà, ovviamente, un capitolo due. C'è stato un capitolo 1, finisce stasera e tra un po', non tanto, ci sarà un capitolo 2. L'anno prossimo, nel 2026, tra aprile e maggio quindi tra pochissimo”.

Parole che hanno chiarito la volontà di dare continuità al progetto e che hanno trovato un’ulteriore conferma nella promessa rivolta al pubblico di Torino, città in cui Annalisa tornerà per “un'altra festa, ancora più grande di questa”.