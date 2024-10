Oasis, Richard Ashcroft e i Cast apriranno i concerti europei

Nonostante al momento non sia arrivata la conferma ufficiale da parte di Liam e Noel Gallagher, l’Independent ha rivelato che i Cast e Richard Ashcroft sarebbero stati scelti per aprire le date inglesi e irlandesi dei due fratelli

oasis, chi saranno gli opening act

La reunion degli Oasis è tra gli appuntamenti musicali più attesi del prossimo anno. Il 4 luglio 2025 Noel e Liam Gallagher si ritroveranno insieme sul palco del Millennium Stadium di Cardiff per dare il via al tour andato sold out in pochi minuti. Dopo due date in Galles, i fratelli si esibiranno a Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino; la tournée toccherà poi anche il Nord America e l’Australia con show in programma a Toronto, Chicago, East Rutherford, Pasadena, Città del Messico, Melbourne e Sydney.

L’Independent ha rivelato che le date previste in Irlanda e nel Regno Unito dovrebbero venir aperte dai Cast e da Richard Ashcroft. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, al momento gli Oasis non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.