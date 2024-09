Oasis, annunciate nuove date in Canada, Stati Uniti e Messico

E' ufficiale, nel 2025 i Gallagher porteranno il tour della reunion in Canada, negli Stati Uniti e in Messico. Successivamente faranno ritorno in Europa, allo stadio Wembley di Londra per altri due attesissimi live show. Cinque gli appuntamenti aggiunti in calendario

Il celebre duo formato dai fratelli Liam e Noel Gallagher annuncia nuovi concerti per la gioia dei fan di tutto il pianeta. Gli Oasis hanno infatti deciso di aggiungere nuove date al loro tour, si tratta di nuovi appuntamenti in Nord America e in Messico. Il successo per l'annunciata reunion degli Oasis andata sold out, non si ferma. Tutt'altro, si preannuncia inarrestabile. A giudicare dal calendario in programma.

"Gli Oasis stanno arrivando"

Il gruppo spalla che farà da supporto alle nuove date è stato ufficializzato e risponde al nome di Cage The Elephant, la band rock statunitense salirà sul palco in occasione degli show in Nord America e Messico. Dopo gli States, il Canada e il Messico, i Gallagher faranno ritorno allo Stadio di Wembley di Londra.

le cinque nuove date in calendario 2025

24 agosto - Toronto (Canada)

28 agosto - Chicago, IL (Stati Uniti)

31 agosto - East Rutherford, NJ (Stati Uniti)

6 settembre - Los Angeles, CA (Stati Uniti)

12 settembre - Città del Messico (Messico)

l'annuncio su Instagram

Con un post su Instagram gli Oasis si sono rivolti ai loro fan invitandoli a mostrare loro tutto il loro amore. In inglese e in spagnolo hanno così comunicato i nuovi concerti: “America. Oasis is coming. You have one last chance to prove that you loved us all along". “Gente de México, prepárense. Los Hermanos estan en camino.” Ed è proprio così, i due fratelli sono in cammino e finalmente, dopo 15 anni di litigi, torneranno a suonare insieme e a fare impazzire il loro pubblico che dal 27 agosto 2024, giorno in cui è stata confermata la reunion, hanno ricominciato a sognare.