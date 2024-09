Oasis, altre due date aggiunte al tour della reunion

Il due formato dai fratelli Liam e Noel Gallagher annuncia altri due concerti a Wembley per il tour della reunion. Gli show si terranno il 27 e 28 settembre 2025. Stavolta, per i biglietti, sarà data precedenza ai fan del Regno Unito che non sono riusciti ad acquistare un tagliando la prima volta

Un successo che non sembra doversi fermare. L'annunciata reunion degli Oasis è andata sold out, tanto che i fratelli Liam e Noel Gallagher, che sembrano aver fatto pace, hanno annunciato due nuove date. Dopo i concerti già annunciati a Wembley (Londra), Manchester, Cardiff, Edimburgo e Dublino, il duo rock ha ufficializzato due ulteriori show a Wembley il 27 e 28 settembre 2025. Lo si legge sul profilo X del gruppo.

I nuovi biglietti, viene precisato, saranno venduti in modo diverso. Dopo le polemiche per i prezzi lievitati a dismisura sui siti dei rivenditori online, i Gallagher hanno deciso di applicare la vendita a scaglioni con tanto di sorteggio e invito. Le domande per partecipare all'estrazione "saranno aperte prima ai tanti fan del Regno Unito che non hanno avuto successo nella vendita iniziale con Ticketmaster".

Un caso politico

Nei giorni scorsi ben 10 milioni di fan in tutto il mondo avevano cercato di acquistare un biglietto nelle date finite tutte 'sold out' dopo una mezza giornata di disservizi e code virtuali infinite. Un caso che è diventato politico e il 4 settembre è approdato alla Camera dei Comuni quando il primo ministro laburista Keir Starmer, interpellato da una deputata durante il Question Time, ha definito "deprimenti" i costi dei biglietti dei grandi concerti e in particolare i prezzi imposti dal bagarinaggio online dei rivenditori, che per la reunion degli Oasis erano arrivati già a chiedere fino a 7000 euro a tagliando. Operazioni, queste ultime, a cui la band si oppene annunciando che gli unici biglietti validi per gli accessi ai concerti saranno quelli acquistati a prezzi non maggiorati attraverso i siti partner ufficiali di vendita online.