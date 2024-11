Tom Holland, ecco perché cerca su Google la fidanzata Zendaya

“L’ultima cosa che ho cercato su Google è stata Zendaya ”. In un episodio del podcast On the Menu di Samah Dada, Tom Holland ha rivelato di aver digitato nella barra del motore di ricerca il nome della fidanzata. “Non sono sui [social media], e li cancello quando non li utilizzo”. L’attore di Spider-Man , che frequenta la star di Euphoria dal 2021, ha spiegato che “quindi, a volte, è più una questione di ansia, ma controllo per vedere se va tutto bene e per assicurarmi che stiamo tutti bene. Quindi le do una piccola googlata e guardo le notizie, e dico, “Sta bene. Stiamo bene””.

UNA STORIA D'AMORE RISERVATA

La coppia si è conosciuta nel 2017 durante le riprese di Spider-Man: Homecoming, dove Tom Holland ha interpretato il supereroe protagonista e Zendaya la sua innamorata, MJ. Entrambi hanno ripreso i loro ruoli rispettivamente in Spider-Man: Far from Home nel 2019 e in Spider-Man: No Way Home nel 2021, mentre a breve torneranno sul grande schermo nel quarto episodio che è attualmente in sviluppo. I due attori hanno scelto di mantenere privata la loro relazione. “Il nostro rapporto è qualcosa nei confronti del quale siamo incredibilmente protettivi e vogliamo mantenerlo il più sacro possibile. Non pensiamo di doverlo a nessuno, è una cosa nostra, e non ha niente a che vedere con le nostre carriere”, aveva spiegato a Hollywood Reporter Holland lo scorso anno. “Parti della mia vita, lo accetto, saranno pubbliche. Non posso non essere una persona, vivere la mia vita e amare la persona che amo. Ma ho anche il controllo su ciò che scelgo di condividere. Si tratta di proteggere la pace e lasciare che le cose siano tue, ma anche di non avere paura di esistere. Non puoi nasconderti. Neanche questo è divertente. Lo sto navigando più che mai adesso”, aveva ribadito a Elle Zendaya.