Spider-Man 4, Tom Holland: "Riprese al via nell'estate 2025"

Ospite del podcast Rich Roll per la promozione della sua birra analcolica, Bero, l'attore ha inoltre spiegato d'aver letto una bozza della sceneggiatura di Spider-Man 4 con Zendaya , sua compagna di vita. "C'è bisogno di lavorarci, ma gli sceneggiatori stanno facendo un ottimo lavoro", ha detto. "L'ho letta tre settimane fa e mi ha davvero acceso un fuoco dentro. Zendaya e io ci siamo seduti e l'abbiamo letta insieme e a volte saltellavamo per il soggiorno".

Holland ha definito le riprese con Maguire e Garfield il momento clou della sua carriera , e ha parlato di come siano riusciti a tenere la notizia nascosta ai fan per così tanto tempo.

L'ultimo film di Holland su Spider-Man, No Way Home, risale al 2021, e ha visto il supereroe fare squadra con i precedenti Spidey Tobey Maguire e Andrew Garfield , un segreto importante che Holland ha dovuto tenere nascosto a Fallon l'ultima volta che è stato ospite dello show. "Ci hai mentito totalmente, senza ombra di dubbio, professionalmente", ha scherzato Fallon. "Ma devo dire che ne è valsa la pena".

Durante un'apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon l'attore ha confermato che le riprese del suo quarto film stanno per cominciare. Anzi, ci sarebbe già una data. " La prossima estate inizieremo le riprese. Tutto è pronto, ci siamo quasi", ha detto Holland. "Sono super emozionato. Non vedo l'ora!".

Vedremo Spider-Man contro Venom?

Molti fan credono che il finale di Spider-Man: No Way Home possa segnare un ritorno al costume nero di Spider-Man. Inoltre, a metà dei titoli di coda, l'apparizione di Tom Hardy ha lasciato intendere un possibile crossover.

Non c'è ancora alcuna notizia sulla trama ufficiale di Spider-Man 4, e non si sa se effettivamente sarà una sorta di "Spider-Man contro Venom", ma No Way Home ha lasciato la porta aperta a questa possibilità.

"Abbiamo i migliori nel settore che stanno lavorando alla storia... Ma finché non l'avremo decifrata abbiamo un'eredità da proteggere", ha detto Holland a Deadline. "Il terzo film è stato così speciale in così tanti modi che dobbiamo assicurarci di fare la cosa giusta".