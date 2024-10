Venom, Tom Hardy saluta il franchise con il nuovo film: "L'ultimo"

VENOM, TOM HARDY SUL NUOVO FILM: “IL MIGLIORE”

Il 24 ottobre Venom - The Last Dance arriverà nelle sale cinematografiche italiane. La pellicola vedrà Tom Hardy tornare a interpretare Eddie Brock per la terza e ultima volta. In attesa della distribuzione, l’attore britannico ha condiviso un teaser del lavoro annunciando l’addio al personaggio: “È il momento di un ultimo ballo”.

L’attore ha proseguito nel post condiviso sul suo profilo Instagram: “L’ultimo. Il più grande, il migliore, il più divertente di tutti quanti. È stata una gioia immensa portare questi due sul grande schermo”.