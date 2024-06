Venom: The Last Dance, il trailer e cosa sapere sul film con Tom Hardy

LA SCENA POST-CREDITS

I fan hanno recentemente avvistato Venom in una scena post-credits di Spider-Man: No Way Home, dove Eddie e il sembionte hanno sentito gli effetti dell’incantesimo del Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), che ha trasportato diversi nemici dell'Uomo Ragno nell’universo principale del Marvel Cinematic Universe. Alla fine del precedente episodio della trilogia, Venom: Let There Be Carnage, la creatura simbiotica era stata teletrasportata nel MCU e aveva visto Peter Parker (Tom Holland) in un telegiornale, ma in Spider-Man: No Way Home era stato riportato nel suo universo, lasciando però nell’altro un piccolo brandello di simbionte.