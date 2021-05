Muse, per i 20 anni di Origin Of Symmetry in arrivo edizione speciale

In occasione del 20esimo compleanno del loro secondo album in studio, i Muse regalano ai fan di tutto il mondo un’edizione remix di “Origin Of Symmetry”. In uscita il prossimo 18 giugno in edizione digitale e il 9 luglio in vinile, l’album arriva giusto un mese prima del grande traguardo, anticipato dalla pubblicazione del celebre singolo “Citizen Erased”

Che i Muse stessero programmando qualcosa di speciale lo si era intuito quando, nel corso di diverse interviste, il frontman e voce della band Matt Bellamy , aveva raccontato di aver qualcosa in serbo per i 20 anni di uno dei più famosi album del gruppo rock britannico. La notizia arriva puntuale nelle scorse ore quando, direttamente sui social network, i Muse hanno annunciato ai fan di voler festeggiare “ Origin Of Symmetry ” con una sua versione remixata, ben più dinamica rispetto alla precedente.

L’album, in uscita il prossimo 18 giugno in versione digitale , poi il 9 luglio in vinile , arriva un mese prima dell’esatto traguardo, con un nuovo titolo “Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX” e una nuova cover curata nella grafica. Ad anticipare l’attesissimo evento la pubblicazione, nelle scorse ore di una versione ri-editata del celebre singolo “Citizen Erased” che, insieme alle altre tracce dell’album, contribuì nel lontano 2001, ad aprire ufficialmente la carriera di una delle rock band più talentuose di sempre.

Per tutti i supporter dei Muse, è già possibile pre-ordinare una copia di “Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX” nei canali ufficiali della band. Incluso con l’acquisto dell’album sarà anche il download di “Citizen Erased (XX Anniversary RemiXX)”, nella sua versione ri-editata.

Ecco le parole che Matt Bellamy , Chris Wolstenholme e Dominic Howard hanno condiviso nelle scorse ore su Instagram per annunciare l’arrivo del nuovo album: “Per celebrare i 20 anni del nostro secondo album in studio, abbiamo deciso di rilasciare “ Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX ””. Per questa edizione speciale, che uscirà in formato digitale il prossimo 18 giugno e in vinile il 9 luglio, la band inglese ha lavorato a stretto contatto con il producer Rich Costey nell’ottica di un sound rinnovato, più aperto e dinamico . “Metterà in evidenza parti e idee precedentemente sepolte o mutate nei mix originali” ha spiegato la band, sottolineando come in questa edizione speciale verrà dato particolare risalto alla parte strumentale dei singoli brani.

La storia di “Origin Of Symmetry”

Il secondo storico disco dei Muse, dal titolo “Origin Of Symmetry” fu pubblicato nel ormai lontano 17 luglio del 2001, ed ebbe da subito un ottimo esordio tanto da lanciare la carriera del trio britannico, facendolo conoscere in tutto il mondo. In questo speciale disco, i Muse portano per la prima volta in scena un interessante concept rivolto alla loro passione per la scienza e la fantascienza, oltre che l’ispirazione al concetto di simmetria e teoria delle stringhe raccontato nel libro del fisico Michio Kaku “Hyperspace”.

Nella versione originale, così come in quella remixata in arrivo a giugno, trovano spazio alcune tra le canzoni più famose dei Muse come “Plug In Baby”, “New Born” e “Bliss”, insieme alla cover di “Feeling Good”, resa celebre da Nina Simone.

L'album, che raggiunse la terza posizione nella Official Albums Chart inglese, vendette oltre 600mila copie solo nel Regno Unito e segnò il passaggio definitivo di Bellamy, Wolstenholme e Howard verso sonorità non più orientate solo al puro rock, ma anche a beat più elettronici.