Jonas Brothers, è uscito il videoclip del nuovo singolo I Can't Lose

I Jonas Brothers hanno pubblicato il videoclip del nuovo singolo I Can’t Lose contenuto nel recente album Greetings from Your Hometown distribuito ad agosto. Il gruppo statunitense ha scritto sul profilo Instagram: “Questo brano ci tocca nel profondo”.

jonas brothers, è uscito il videoclip di i can't lose Dopo i singoli Love Me to Heaven, Kevin, Joe e Nick Jonas hanno lanciato il brano No Time to Talk: “Crescere con la musica che nostro padre di suonava ci ha influenzato per tutta la vita con le leggende prima di noi”. I Jonas Brothers hanno ora distribuito il video di I Can’t Lose raccontando: “Questo brano ci tocca nel profondo, speriamo porti significati differenti a chiunque lo ascolti e che sia un promemoria della propria forza”. Il videoclip ha superato 80.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Approfondimento Demi Lovato e Joe Jonas, la reunion per il tour dei Jonas Brothers

A inizio agosto il trio, attualmente impegnato con la tournée celebrativa dei vent'anni di carriera, ha lanciato il nuovo progetto discografico Greetings from Your Hometown. La formazione ha scritto sul suo profilo Instagram che vanta più di sette milioni di follower: “Questo album unisce così tanti pezzi del nostro viaggio ventennale come band e oltre. Ai fan che hanno percorso questa strada con noi, grazie. Voi siete il cuore di tutto”. Approfondimento Greetings from your hometown, il nuovo album dei Jonas Brothers