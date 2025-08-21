Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jonas Brothers, è uscito il videoclip del nuovo singolo I Can't Lose

Musica

Matteo Rossini

©Getty

A inizio agosto la formazione statunitense ha lanciato il nuovo progetto discografico Greetings from Your Hometown contenente i singoli Love Me to Heaven, No Time To Talk e I Can’t Lose

I Jonas Brothers hanno pubblicato il videoclip del nuovo singolo I Can’t Lose contenuto nel recente album Greetings from Your Hometown distribuito ad agosto. Il gruppo statunitense ha scritto sul profilo Instagram: “Questo brano ci tocca nel profondo”.

jonas brothers, è uscito il videoclip di i can't lose

 

Dopo i singoli Love Me to Heaven, Kevin, Joe e Nick Jonas hanno lanciato il brano No Time to Talk: “Crescere con la musica che nostro padre di suonava ci ha influenzato per tutta la vita con le leggende prima di noi”. I Jonas Brothers hanno ora distribuito il video di I Can’t Lose raccontando: “Questo brano ci tocca nel profondo, speriamo porti significati differenti a chiunque lo ascolti e che sia un promemoria della propria forza”. Il videoclip ha superato 80.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Approfondimento

Demi Lovato e Joe Jonas, la reunion per il tour dei Jonas Brothers

A inizio agosto il trio, attualmente impegnato con la tournée celebrativa dei vent'anni di carriera, ha lanciato il nuovo progetto discografico Greetings from Your Hometown. La formazione ha scritto sul suo profilo Instagram che vanta più di sette milioni di follower: “Questo album unisce così tanti pezzi del nostro viaggio ventennale come band e oltre. Ai fan che hanno percorso questa strada con noi, grazie. Voi siete il cuore di tutto”.

Approfondimento

Greetings from your hometown, il nuovo album dei Jonas Brothers

Il trio si è fatto conoscere al grande pubblicato con la pellicola Camp Rock. Nel 2008 il gruppo ha pubblicato l’album A Little Bit Longer arrivato al primo posto della classifica statunitense Billboard 200. Nel corso degli anni la formazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra questi ricordiamo una nomination come Best New Artist e una candidatura nella categoria Best Pop Duo/Group Performance ai Grammy Awards. Tra i loro singoli più popolari citiamo Burnin’ Up e S.O.S.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/21
Musica

Estate 2025, 21 tormentoni che ci accompagneranno in vacanza

Da Anna con 'Desolée' a Giorgia con 'L’unica' passando per Sarah Toscano e Carl Brave con 'Perfect', Alessandra Amoroso e Serena Brancale con 'Serenata' ed Ed Sheeran con 'Azizam'. Ecco ventuno tormentoni da cantare quest’estate

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Festa del Cinema di Mare, al via la X edizione. Il programma

Cinema

Torna la Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della...

A Roberto Bolle il titolo di "Chevalier des Arts et des Lettres"

Spettacolo

L'onorificenza, comunicata dalla Ministra della Cultura Rachida Dati, rappresenta una delle...

Emily in Paris 5, data di uscita e prime foto della nuova stagione

Serie TV

La 5° stagione della serie tv cult con protagonista Lily Collins arriva a dicembre, con Emily che...

Jonas Brothers, è uscito il videoclip del nuovo singolo I Can't Lose

Musica

A inizio agosto la formazione statunitense ha lanciato il nuovo progetto...

Francesco Renga, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Musica

Venerdì 22 agosto Francesco Renga sarà in concerto a Roccella Jonica per la nuova data del tour...

Spettacolo: Per te