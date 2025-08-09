Greetings from your hometown, il nuovo album dei Jonas Brothers

Dal Belmont Tavern di Belleville al MetLife Stadium: un album che è una lettera d’amore alle origini

Ci sono luoghi che non smettono di vivere dentro di noi. Per i Jonas Brothers, quei luoghi hanno l’odore di pizza al taglio e strade d’inverno nel New Jersey, il rumore dei juke-box nei diner, il senso di appartenenza di una comunità che li ha visti crescere. Nick, Joe e Kevin tornano lì — almeno con la musica — e pubblicano Greetings From Your Hometown, il settimo album in studio, il più personale della loro carriera, nato per celebrare vent’anni insieme.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il Belmont Tavern come macchina del tempo

La copertina del disco li ritrae davanti al Belmont Tavern di Belleville, un’istituzione del quartiere, il genere di posto dove tutti conoscono il tuo nome e dove il tempo sembra scorrere più lento. Un’immagine che è già dichiarazione d’intenti: raccontare da dove vengono per spiegare dove sono arrivati. Le canzoni scorrono come cartoline, non solo dal New Jersey ma da ogni “casa” che ciascuno di noi porta nel cuore. Leggi anche Jonas Brothers, il video di Love Me to Heaven

Collaborazioni che guardano avanti, radici che restano

La title track, registrata con i vincitori di un Grammy, Switchfoot, ha il respiro largo del rock americano. Slow Motion con Marshmello unisce il pop alla cassa elettronica, mentre Love Me To Heaven con Dean Lewis è un crescendo emotivo che ha già stregato il pubblico durante l’anteprima al JONASCON, lo scorso marzo. E poi c’è No Time To Talk, rivisitazione audace della leggendaria Stayin’ Alive dei Bee Gees, che mescola nostalgia e modernità. In regia, firme di lusso come Ryan Tedder e Justin Tranter, garanzia di un suono internazionale. Leggi anche I Jonas Brothers registreranno una nuova canzone per Disney

Un tour per ripercorrere ogni capitolo La festa non si ferma al disco. Il 10 agosto il JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour parte dal MetLife Stadium, a pochi chilometri dai loro luoghi d’infanzia. Sarà un viaggio in musica dal debutto a oggi, con spazio per le avventure parallele — DNCE, la carriera solista di Nick, il progetto Nick Jonas & the Administration — e un allestimento pensato per raccontare la loro evoluzione. Leggi anche Jønas racconta un viaggio verso l'ignoto in Inside The Moon: il video

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Dalla barca al salotto di casa

Per presentare l’album, i Jonas hanno trasformato New York in un palcoscenico a cielo aperto: prima un set acustico a bordo del NYC Ferry, tra skyline e vento d’estate, poi l’energia live al Tonight Show Starring Jimmy Fallon e nella Citi Concert Series di TODAY. Cinque date del tour saranno trasmesse in diretta su Samsung TV Plus, portando il concerto direttamente nei salotti di 17 Paesi. Venti anni dopo, la stessa scintilla Dai primi successi adolescenziali alle vette delle classifiche mondiali, passando per pause e reunion, i Jonas Brothers hanno sempre avuto un segreto: restare veri, l’uno con l’altro e con i fan. Greetings From Your Hometown non è solo un album celebrativo, ma un promemoria: le radici contano, e il viaggio vale ancora di più quando puoi tornare a raccontarlo. Leggi anche Joe Jonas compie 35 ann: la carriera e i successi dagli esordi a oggi