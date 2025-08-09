Greetings from your hometown, il nuovo album dei Jonas Brothers

Jonas Brothers, 20 anni dopo: il ritorno a casa con Greetings From Your HometownMusica Photo courtesy Ufficio Stampa
Dal Belmont Tavern di Belleville al MetLife Stadium: un album che è una lettera d’amore alle origini
Ci sono luoghi che non smettono di vivere dentro di noi. Per i Jonas Brothers, quei luoghi hanno l’odore di pizza al taglio e strade d’inverno nel New Jersey, il rumore dei juke-box nei diner, il senso di appartenenza di una comunità che li ha visti crescere. Nick, Joe e Kevin tornano lì — almeno con la musica — e pubblicano Greetings From Your Hometown, il settimo album in studio, il più personale della loro carriera, nato per celebrare vent’anni insieme.
Il Belmont Tavern come macchina del tempo
La copertina del disco li ritrae davanti al Belmont Tavern di Belleville, un’istituzione del quartiere, il genere di posto dove tutti conoscono il tuo nome e dove il tempo sembra scorrere più lento. Un’immagine che è già dichiarazione d’intenti: raccontare da dove vengono per spiegare dove sono arrivati. Le canzoni scorrono come cartoline, non solo dal New Jersey ma da ogni “casa” che ciascuno di noi porta nel cuore.
Collaborazioni che guardano avanti, radici che restano
La title track, registrata con i vincitori di un Grammy, Switchfoot, ha il respiro largo del rock americano. Slow Motion con Marshmello unisce il pop alla cassa elettronica, mentre Love Me To Heaven con Dean Lewis è un crescendo emotivo che ha già stregato il pubblico durante l’anteprima al JONASCON, lo scorso marzo. E poi c’è No Time To Talk, rivisitazione audace della leggendaria Stayin’ Alive dei Bee Gees, che mescola nostalgia e modernità. In regia, firme di lusso come Ryan Tedder e Justin Tranter, garanzia di un suono internazionale.
Un tour per ripercorrere ogni capitolo
La festa non si ferma al disco. Il 10 agosto il JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour parte dal MetLife Stadium, a pochi chilometri dai loro luoghi d’infanzia. Sarà un viaggio in musica dal debutto a oggi, con spazio per le avventure parallele — DNCE, la carriera solista di Nick, il progetto Nick Jonas & the Administration — e un allestimento pensato per raccontare la loro evoluzione.
Dalla barca al salotto di casa
Per presentare l’album, i Jonas hanno trasformato New York in un palcoscenico a cielo aperto: prima un set acustico a bordo del NYC Ferry, tra skyline e vento d’estate, poi l’energia live al Tonight Show Starring Jimmy Fallon e nella Citi Concert Series di TODAY. Cinque date del tour saranno trasmesse in diretta su Samsung TV Plus, portando il concerto direttamente nei salotti di 17 Paesi.
Venti anni dopo, la stessa scintilla
Dai primi successi adolescenziali alle vette delle classifiche mondiali, passando per pause e reunion, i Jonas Brothers hanno sempre avuto un segreto: restare veri, l’uno con l’altro e con i fan. Greetings From Your Hometown non è solo un album celebrativo, ma un promemoria: le radici contano, e il viaggio vale ancora di più quando puoi tornare a raccontarlo.
La tracklist
1.I Can’t Lose
2.Tables
3.Love Me To Heaven
4.No Time To Talk
5.Backwards
6.Love You Better (feat. Dean Lewis) *FOCUS TRACK
7.Greetings From Your Hometown (feat. Switchfoot)
8.When You Know
9.Heat Of The Moment
10.Bully
11.Waste No Time
12.Lucky
13.Mirror to the Sky
14.Slow Motion (feat. Marshmello)