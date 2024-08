Jønas racconta un viaggio verso l'ignoto in Inside The Moon: il video

Inside The Moon è una storia bellissima. Attraverso la riflessione e l’immaginario del designer Julio Jonas questo short film racconta di un viaggio spaziale in un video concettuale che esplora la condizione umana attraverso un viaggio cosmico e infernale. Ispirato all'albero dei peccati di Adamo ed Eva e ai gironi danteschi, rappresenta la follia umana e la consapevolezza dei propri limiti in confronto all'immensità dello spazio.



Il viaggio di Jønas, descritto come caleidoscopico, riflette un'esperienza visiva intensa e frammentata, simboleggiando la lotta dell'uomo contro l'ignoto e le deformazioni della realtà. È un'opera che invita alla riflessione sui limiti della conoscenza e sulle conseguenze della curiosità umana.