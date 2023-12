6/15 ©IPA/Fotogramma

JEAN TODT E MICHELLE YEOH – “Ci siamo conosciuti a Shanghai il 4 giugno 2004. Il 26 luglio 2004 le chiesi di sposarmi, lei mi rispose sì. Oggi, dopo 6992 giorni, siamo felici di festeggiare questo momento speciale insieme”. Una storia quasi da film è quella di Jean Todt, oggi presidente FIA e volto noto del mondo Ferrari dei primi anni 2000, e l’attrice malese Michelle Yeoh, premio Oscar per Everything, everywhere, all at once, che il 27 luglio 2023 si sono finalmente uniti a Ginevra