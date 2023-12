Cameron Diaz sui rapporti di coppia: "È normale avere camere separate"

L'attrice californiana rassicura però i fan: il suo è un pensiero "generale" che aveva già espresso in passato, anche perché il marito Benji Madden è "meraviglioso". I due sono sposati dal 2015 e hanno una figlia, Raddix, di quattro anni

Camere separate per coppie sposate? “Normale”, secondo Cameron Diaz. Anzi, l’attrice – recentemente tornata davanti alla macchina da cinepresa per Back in Action insieme a Jamie Foxx – si spinge anche più in là: “Per me, letteralmente, potrebbe essere così: io ho casa mia, tu hai casa tua. E abbiamo una casa di famiglia nel mezzo”. L’ex membro delle Charlie's Angels era ospite del podcast Lipstick on the Rim insieme alla sua socia in affari Katherine Power per promuovere la sua ultima avventura: il marchio di vini organici Avaline.



Diaz rassicura i fan: "Mio marito è meraviglioso" Diaz, nella puntata del 19 dicembre di Lipstick on the Rim, condotto dalla modella e attrice Molly Sims insieme all’amica Emese Gormley, ha detto quindi che sarebbe il momento di “normalizzare” l’idea di dormire separati anche all’interno di un matrimonio: “Io vado a dormire in camera mia. Tu vai a dormire in camera tua. Sto bene così. E abbiamo una camera dove unirci”. Diaz precisa però che il suo è un pensiero generale e non è legato alla relazione con Benji Madden, chitarrista dei Good Charlotte che ha sposato nel 2015 e con cui ha una bimba, Raddix, di quattro anni. “Lo avevo già detto in passato. E comunque, adesso non mi sento così perché mio marito è meraviglioso. Lo avevo detto prima di sposarmi”. vedi anche Harry Potter, Daniel Radcliffe e la connessione con Cameron Diaz

Diaz smentisce le voci su Jamie Foxx "folle" sul set: "Tutti lo amano" Durante il podcast l'attrice ha anche parlato delle voci negative sul clima che ci sarebbe stato sul set del suo prossimo film, Back in Action, in uscita su Netflix. Diaz ha smentito che la sua co-star Jamie Foxx si sia comportato in modo “folle”, come riportato più volte dai media: “Odio tutto quello che è stato detto sul nostro set. Ti verrebbe voglia di urlare: ‘Ma cosa dite?’. Jamie è come la cheerleader di tutta la troupe. Tutti lo amano. Ci siamo divertiti tantissimo e lui è un professionista”. vedi anche Usa, l'attore Jamie Foxx accusato di abusi sessuali