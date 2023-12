Cecchi Paone e Antolini sposi a Napoli: "Qui per i diritti di tutti"

L’ex compagna di Paone e la figlia di Antolini

Cecchi Paone, 62 anni, e Antolini, 23 anni, si frequentano da quasi due anni. Nel 2023 hanno partecipato, insieme, all’Isola dei Famosi. Testimoni delle nozze sono state l’ex compagna del divulgatore Cristina Navarro, e Ilenia Antolini, cugina dell’altra metà della coppia. A consegnare le fedi la figlia di Antolini, Melissa (5 anni), nata dalla relazione con la sua ex compagna. Ora vive a Roma con lui e Paone.

"Qui per i diritti di tutti"

Infatti, parlando dei progetti futuri, il divulgatore ha sottolineato che lui e Antolini hanno “già una figlia di 5 anni” che con il matrimonio “ho deciso di tutelare ulteriormente”, legalmente e formalmente. “Purtroppo – ha aggiunto - non posso adottarla, l'Italia è un fanalino di coda in questo senso. Siamo qui per dire a tutti che bisogna arrivare al matrimonio egalitario e all'adozione per i gay e i single. Siamo un Paese coltissimo ma che sul piano dei diritti civili se l'è dimenticato, perché cultura e diritti civili vanno a braccetto. A Napoli succede, a Roma soprattutto al Governo ancora no". Un commento anche sulla recente approvazione di Papa Francesco per la benedizione delle coppie gay: "Questo Papa ha iniziato una rivoluzione con la frase 'chi sono io per giudicare un gay'. Soprattutto per chi crede, tra gli omosessuali è finito un incubo".