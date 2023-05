Isola dei Famosi, Antolini e Cecchi Paone hanno lasciato il reality

Due ritorni in Italia. Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone non sono più concorrenti dell’Isola dei Famosi ( FOTO ).

ISOLA DEI FAMOSI, COS'è SUCCESSO

In attesa della nuova puntata del reality-show, in programma lunedì 15 maggio, la produzione ha annunciato un ritiro e un abbandono. Simone Antolini ha dovuto lasciare il programma per motivi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha preso la decisione di porre fine alla sua esperienza in Honduras.

La produzione non ha fornito ulteriori informazioni su quanto accaduto, non resta quindi altro da fare che attendere il nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi, affiancata dall’inviato Alvin e dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, per conoscerne tutti i dettagli.