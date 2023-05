Isola dei Famosi, Marco Predolin abbandona per motivi di salute

Marco Predolin e Claudia Motta si sono ritirati per motivi di salute, Nathaly Caldonazzo ha raggiunto l’Isola di Sant’Elena, Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia in nomination

Terza puntata dell’ Isola dei Famosi . Ilary Blasi ha condotto un nuovo appuntamento del reality-show, al suo fianco gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria , inviato in Honduras Alvin .

A inizio puntata la conduttrice ha annunciato il ritiro di Claudia Motta per problemi di salute, stessa situazione per Marco Predolin che ha dovuto mettere fine alla sua esperienza nel programma.

Nuovo appuntamento con il programma ( FOTO ) che vede i vip alle prese con prove di sopravvivenza e resistenza fisica. Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata che non ha risparmiato sorprese e colpi di scena.

Al centro della puntata anche l’esito del televoto che ha visto sfidarsi la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento che ha avuto la meglio. Queste le percentuali di voto: 47% per Fiore Argento, 27% per la coppia e 26% per Nathaly Caldonazzo.

La showgirl ha quindi dovuto abbandonare i compagni per raggiungere l’Isola di Sant’Elena.