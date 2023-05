Isola dei Famosi, cos'è successo ieri sera: 5 naufraghi in nomination

isola dei famosi, cos'è successo lunedì 8 maggio

La conduttrice (FOTO) ha accompagnato il pubblico nel corso di una puntata che non ha risparmiato sorprese e colpi di scena, in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, in Honduras Alvin come inviato.

La serata è stata aperta dall’esito del televoto che ha condannato Christopher Leoni come il concorrente meno votato con il 15% dei voti del pubblico contro il 62% ottenuto da Cristina Scuccia e il 23% da Andrea Lo Cicero; il modello ha così dovuto raggiungere l’Isola di Sant’Elena.