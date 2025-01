Blake Lively e Justin Baldoni andranno a processo nel 2026

Lively ha denunciato l’attore e regista del film It Ends With Us per presunte molestie sessuali sul set e orchestrazione di una campagna diffamatoria contro di lei, mentre Baldoni ha accusato l’attrice e il marito Ryan Reynolds di diffamazione ed estorsione

Il processo tra Blake Lively e Justin Baldoni inizierà il 9 marzo 2026. Lively ha denunciato l’attore e regista del film It Ends With Us per presunte molestie sessuali sul set e orchestrazione di una campagna diffamatoria contro di lei, mentre Baldoni ha accusato l’attrice e il marito Ryan Reynolds di diffamazione ed estorsione. L’attore e molti altri avevano anche citato in giudizio per diffamazione il New York Times, che aveva diffuso per primo la storia. Secondo l’Associated Press, ora si terranno diverse udienze preliminari, a partire dalla conferenza iniziale sulla condotta degli avvocati e sulla pubblicità preliminare al processo che un giudice federale di New York, Lewis J. Liman, ha anticipato da metà febbraio alla prossima settimana. La scorsa settimana, i legali di Lively e di Reynolds avevano accusato l’avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, e la società di produzione dell’attore e regista, Wayfarer Studios, di aver fatto commenti “infiammatori” ai media e di aver cercato di corrompere la giuria e di rovinare la carriera di Lively con un sito web che contiene “documenti e comunicazioni strategicamente selezionate” tra l’attrice e Baldoni. “Rispetteremo sempre la Corte; tuttavia, non saremo mai vittime di bullismo da parte di coloro che suggeriscono che non possiamo difendere i nostri clienti con fatti puri, inediti”, ha replicato Freedman. “Tutto ciò che vogliamo è che le persone vedano i veri messaggi di testo che contraddicono direttamente le sue accuse, filmati che mostrano chiaramente che non ci sono state molestie sessuali e tutte le altre prove potenti che contraddicono direttamente ogni falsa accusa”.