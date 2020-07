Estate 2020, il bikini di Martina Stella

L’attrice appare in una meravigliosa foto pubblicata su Instagram per presentare il bikini perfetto per l’estate 2020

Uno scatto da oltre 25 mila like per Martina Stella (FOTO) che irrompe su Instagram in splendida forma per mostrare i nuovi outfit beachwear dell’estate. Radiosa come non mai, l’attrice colpisce con una serie di foto a bordo piscina per la presentazione di una nuova linea di costumi. Tantissimi gli apprezzamenti da parte dei fan, che hanno riempito di complimenti l’attrice, incantati dalla sua bellezza. Martina Stella ha scelto questa didascalia da accompagnare alla foto: “Che si vada al mare o in piscina, scelgo sempre di andarci con un certo stile. Adoro questo costume”. Non è la prima volta che sul canale Instagram dell’attrice vengono pubblicati suoi scatti in costume da bagno, infatti già da metà giugno sono tante le foto che la vedono protagonista di shooting dedicati al beachwear.

La figlia Ginevra e la vita sui social Con oltre 451 mila follower, Martina Stella aggiorna spesso i suoi fan dal suo canale Instagram. Presenti anche tante foto in compagnia della figlia Ginevra, centro della sua vita come ha dichiarato in numerose interviste: “Mi ha trasformata completamente. Mia figlia è diventata il centro della mia vita e ho scoperto che le rinunce, anche dal punto di vista professionale, non mi pesano. Anzi, mi considero fortunata ad avere avuto la possibilità di scegliere se sacrificare qualcosa per stare con lei. Questi sono anni fantastici, avevo voglia di godermeli fino in fondo. Mi sono concessa delle pause dal lavoro per esserci nel quotidiano il più possibile. E poi mia figlia mi ha migliorata”. L’attrice ha spesso sottolineato di essere più paziente e di aver imparato a fare un passo indietro: “Ginevra vorrebbe essere più indipendente, così mi “ha costretta” in senso positivo ad ascoltarla e a rifletterci. Considerando il mio carattere non era così scontato”. Martina Stella è una mamma felice e coinvolge la figlia anche in tante storie su Instagram e in siparietti divertenti su TikTok. Un vero successo social apprezzatissimo dai suoi fan che la seguono con tanto affetto. In attesa di riprendere il lavoro, una delle protagoniste de “L’ultimo bacio” spera di riprendere al più presto due progetti importanti che sono stati bloccati temporaneamente a causa del lockdown e delle disposizioni sanitarie previste per la pandemia.