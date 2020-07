Tiziano Ferro, Accetto Miracoli è doppio disco di platino

approfondimento

Tiziano Ferro annuncia un documentario su Amazon dal 6 novembre

Nei mesi successivi, il cantante pubblica altri tre singoli, ovvero In mezzo a questo inverno, Amici per errore e infine Balla per me in collaborazione con Jovanotti. Se le critiche positive non si fanno attendere, i riconoscimenti non tardano ad arrivare; tra questi quello annunciato proprio poche ore fa su Instagram.

Infatti Tiziano Ferro ha comunicato la notizia della conquista del doppio disco di platino grazie alla vendita di oltre 100.000 copie del nuovo album, queste le sue parole: “In quest’anno di negozi chiusi, di confusione, di rabbia, un doppio disco di platino vale 10 volte di più”.

In seguito, l’artista ha aggiunto: “E questo abbraccio arriva a dimostrazione del fatto che la musica conta, ci cura e ci calma. Grazie di cuore”.