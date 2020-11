Joker, in arrivo il cofanetto Collector’s Edition

Joaquin Phoenix e Todd Phillips sono pronti per entusiasmare di nuovo gli spettatori, in uscita il 9 dicembre l’esclusivo cofanetto in edizione limitata

A poco più di un anno dall'arrivo nelle sale cinematografiche, Joker si prepara a conquistare ancora il pubblico di tutto il mondo. Poche ore fa l’account Instagram di Warner Bros. Italia ha annunciato la distribuzione di uno speciale cofanetto contenente tre art card da collezione, l'uscita è prevista per il 9 dicembre.

Warner Bros. Italia: il post su Instagram approfondimento Joker, offerti a Joaquin Phoenix 50 milioni di dollari per due sequel È il 31 agosto 2019 quando Todd Phillips presenta la sua pellicola alla settantaseiesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, i riconoscimenti non tardano ad arrivare, infatti il film conquista il Leone d’oro ottenendo consensi unanimi. Nelle scorse ore Warner Bros. Italia ha rivelato l’arrivo di Joker Collector’s Edition, ovvero un esclusivo cofanetto in edizione limitata contenente il film in 4K Ultra HD e Blu-ray, un poster, tre art card da collezione e la replica del biglietto 'Forgive my Laughter: I have a Condition'. L’annuncio ha immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di 2.500 like.

Joaquin Phoniex: il successo di Joker approfondimento Joker, un uomo vestito come lui in giro per New York: il video virale Arthur Fleck si prepara quindi a entusiasmare nuovamente il pubblico con la straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix, rivelatosi il grande protagonista cinematografico degli ultimi dodici mesi grazie anche alle vittorie come Miglior attore in un film drammatico e come Miglior attore protagonista alla settantasettesima edizione dei Golden Globe e alla novantaduesima edizione degli Academy Awards.