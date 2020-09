Joker, offerti a Joaquin Phoenix 50 milioni di dollari per due sequel

50 milioni di dollari per due sequel

La Warner Bros. avrebbe offerto a Joaquin Phoenix un contratto da 50 milioni per recitare in due sequel di Joker, film che, non soltanto ha sbancato i botteghini con più di un miliardo d’incassi in tutto il mondo ma ha fatto vincere alla pellicola due Oscar, uno dei quali allo stesso Phoenix.