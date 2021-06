Joker 2, il regista del primo film Todd Phillips scriverà il sequel?

Secondo i rumors riportati dal magazine statunitense The Hollywood Reporter, il seguito della pellicola candidata all'Oscar come miglior film (quella per cui Joaquin Phoenix è stato premiato come migliore attore protagonista, anche) sarebbe in cantiere. A lavorare sul secondo attesissimo capitolo sarebbe il regista e sceneggiatore che già si era occupato dell'originale

Le insistenti voci relative un possibile seguito del film Joker hanno trovato casa sull'Hollywood Reporter: il famoso magazine statunitense (considerato una vera e propria Bibbia dell'entertainment) ha riportato i rumors per cui Joker 2 sarebbe in fieri.

E non solo: oltre a essere già in cantiere, al lavoro ci sarebbe Todd Phillips. Si tratta del regista e sceneggiatore che ha curato sia la scrittura sia le riprese della pellicola originale, quella che nel 2019 è stata acclamata da pubblico e critica si potrebbe dire all'unanimità.



Candidato all'Oscar come miglior film (è la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film e la seconda basata su personaggi dei fumetti a essere candidata in questa categoria), Joker è anche valso la statuetta al migliore attore protagonista a Joaquin Phoenix.



Secondo alcuni indizi riportati da The Hollywood Reporter, le voci relative a un sequel sarebbero confermate, perlomeno in via ufficiosa.