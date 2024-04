Nicole Kidman, l’attrice riceve l'AFI Life Achievement Award. FOTO

5/13 ©Getty

Il programma è iniziato con un video in cui Freeman imita una recente campagna pubblicitaria di Kidman per AMC Theatres per promuovere il ritorno al cinema dopo la pandemia: "In qualche modo, riesce a farti piacere anche quando ti si spezza il cuore in un luogo come questo", ha dichiarato. L’attore ha poi raccontato come il musical di Nicole Kidman del 2001 Moulin Rouge fosse uno dei suoi film preferiti e infine ha cantato un verso della canzone Your song, di Elton John: "Quanto è meravigliosa la vita mentre sei al mondo"