4/30

Dopo aver lasciato l'appartamento di Domino, Bill si accorge di essere seguito da una figura misteriosa. Decide quindi di acquistare il New York Post e rifugiarsi allo Sharky's Café, Il giornale titola a tutta pagina "Luky to be Alive" (fortunato a essere vivo). Il titolo sembra una sorta di commento alla vicenda del medico riuscito a uscire indenne dall’orgia in cui si era introdotto con l''inganno. Ma ha anche un’assonanza con la battuta del soldato Joker in Full Metal Jacket: "The dead know only one thing: it is better to be alive“

2001: Odissea nello spazio, 53 anni fa negli Stati Uniti usciva il film Kubrick