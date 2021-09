Moulin Rouge compie 20 anni: 10 curiosità sul film con Nicole Kidman

Un musical “atipico”, perché non ci sono canzoni originali ma famosi brani pop: così viene definita la pellicola ambientata nella cornice dello storico locale parigino e con protagonisti l'attrice australiana ed Ewan McGregor. Diretto da Baz Luhrmann, è uscito nelle sale italiane il 28 settembre 2001. Dal cast agli infortuni sul set, dai gioielli indossati da Satine ai premi ricevuti, ecco quello che forse ancora non sapete sulla pellicola

Moulin Rouge compie 20 anni. Il musical diretto da Baz Luhrmann e con protagonisti Nicole Kidman ed Ewan McGregor è uscito per la prima volta nelle sale italiane il 28 settembre 2001 (negli Usa tra fine maggio e inizio giugno). La pellicola, ambientata nell’omonimo locale di Parigi, racconta la storia del giovane Christian che è incaricato di scrivere un testo da mettere in scena al Moulin Rouge. Siamo nel 1899, nel cuore del quartiere bohémien di Pigalle. Una sera lo scrittore conosce Satine, la stella del locale, e subito perde la testa per lei. Ma anche il Duca di Worchester, che finanzia gli spettacoli, ha messo gli occhi sulla ballerina. E mentre tra Satine e Christian scoppia l’amore, il Duca fa di tutto per stare solo con lei.

Le riprese e i costi

Le riprese del film si sono svolte nell’arco di sei mesi, tra il 9 novembre 1999 e il 13 maggio 2000. Il film è stato girato quasi interamente negli studi Fox a Sydney, in Australia. È costato 50 milioni di dollari, ma ne ha incassati quasi 180.

Il ruolo di Satine

Per il ruolo di Satine, la protagonista, è stata scelta Nicole Kidman. Ma al provino si era presentata anche Rashida Jones, figlia di Quincy Jones, che aveva proposto un arrangiamento di Somewhere da West Side Story che suo padre aveva concepito per Aretha Franklin. Anche la cantante Courtney Love ci ha provato. Non essendo stata scelta, per “vendetta” nei confronti della Kidman ha scritto il brano My World.

La sceneggiatura originale

Nelle bozze originali della sceneggiatura, Satine ha un figlio di tre anni e la storia della ballerina è raccontata in flashback da Christian al bambino. La prima scena del copione mostrava Christian e suo padre in un duetto sulle note di Father and Son di Cat Stevens (oggi Yusuf Islam). Stevens però ha rifiutato l’uso del pezzo nel film per via del suo credo religioso: non voleva che la sua canzone venisse usata in una pellicola a suo dire dai fortissimi connotati sessuali. Ozzy Osbourne avrebbe dovuto prestare la voce al personaggio interpretato da Kylie Minogue, ossia la Fatina verde dell’Assenzio, che doveva essere un uomo muscoloso dai capelli lunghi. È proprio di Osbourne l'urlo gutturale della fatina quando diventa cattiva.