Challengers, Tom Holland sostiene il film sui suoi social

Tra i tanti che in tutto il mondo stanno andando al cinema a vedere Challengers ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ) c’è anche un fan speciale. Tom Holland ha condiviso infatti il poster del film di Luca Guadagnino sul suo profilo Instagram, accompagnandolo con una semplice frase: “So cosa fare questo weekend!”, ha scritto. L’attore di Spider-Man è da tempo impegnato in una felice relazione sentimentale con Zendaya, star del film di Guadagnino.

Durante la promozione del film, Holland è rimasto lontano dai riflettori lasciando la scena a Zendaya. Non lo si è visto sui red carpet ma spesso era vicino alla collega e compagna. A Londra, per esempio, era con lei, sebbene si sia tenuto in disparte durante la premiere di Challengers. Ed era con lei anche sugli spalti di Indian Wells, il torneo di tennis in California al quale i due hanno assistito da spettatori speciali.

LA TRAMA DI CHALLENGERS

Challengers (LEGGI LA RECENSIONE) racconta la storia di un triangolo amoroso che si consuma intorno ai campi di tennis. Zendaya interpreta Tashi, ex prodigio del tennis che diventa allenatrice dopo che un infortunio le ha troncato inaspettatamente la carriera da tennista. Tashi è sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (interpretato da Mike Faist, già visto in West Side Story). Un giorno il marito si ritroverà a dover affrontare in campo l’oramai rovinato Patrick (interpretato da Josh O’Connor, attore della serie televisiva The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Passato e presente si scontreranno, senza esclusione di colpi…