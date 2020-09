Vanessa Kirby, da “The Crown” alla Coppa Volpi: la fotostory

Londinese, classe 1988, resa famosa dal ruolo della principessa Margareth (grazie al quale ha vinto il Bafta TV Awards), ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro. Poi il debutto televisivo nel 2011, con la serie della Bbc “The Hour”. A Venezia77 ha partecipato recitando in due film in gara: “The World to come”, diretto da Mona Fastvold, e “Pieces of a woman”, diretto da Kornél Mundruczó, pellicola che le è valsa la premiazione come miglior attrice