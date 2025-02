MasterChef 14, l'ospite della finale è lo chef Mauro Colagreco

MasterChef Italia (LO SPECIALE) sta per proclamare il quattordicesimo vincitore. Giovedì 27 febbraio alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibili su Sky Go, uno degli aspiranti chef Anna, Jack, Mary e Simone realizzerà il sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano. Sfida dopo sfida, ai fornelli e sotto gli occhi dei giudici chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ognuno tenterà il tutto per tutto per vincere 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. E anche a un passo dalla finalissima regnerà il mantra “tutto può succedere”.

L'ospite (tri)stellare Mauro Colagreco

La Masterclass accoglierà un ultimo ospite (tri)stellare: Mauro Colagreco, lo “chef globale del nuovo secolo” da 3 stelle Michelin al ristorante Mirazur a Mentone, in Francia, il primo cuoco argentino a raggiungere la vetta dei World’s 50 Best Restaurants, che terrà le redini della Mystery Box e dell’Invention Test più decisivi della stagione, dedicati agli affascinanti ma complicatissimi universi gastronomici.