Fabrizio Moro in concerto al Forum di Assago, la possibile scaletta

Il cantautore romano festeggerà 25 anni di carriera, tra i suoi grandi successi ricordiamo Pensa, Portami via, Libero, Il senso di ogni cosa, Sei tu e Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta

Dopo lo show al Palazzo dello Sport di Roma, Fabrizio Moro sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per festeggiare venticinque anni di carriera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore romano : dalle canzoni che potrebbero essere seguite all’orario di inizio.

Fabrizio Moro in concerto a Milano

Martedì 1° aprile l'artista si è esibito nella sua città per il primo dei due appuntamenti live. Al termine dello show, l’artista ha ringraziato il pubblico con uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram: “Va sempre più di moda glorificare i successi. Dopo un grande evento, si postano spesso foto dove la folla riempie i margini di ogni linea... ed è giusto così perché è bello sentirsi appagati dopo un po’ di fatica ma, io sono un nostalgico e quando andavo ai concerti negli anni ’90, i social non esistevano… Chi stava lì ‘viveva il momento’. Gli altri, non c’erano”.

Il cantautore ha aggiunto: “Questa è l’immagine che voglio dare di questa sera a Roma, perché questa immagine, mi piace. Mi fa ridere questo ragazzo di spalle, senza tempo. Tanto per me, non conta il resto del mondo. Per me conta chi c’era, e chi c’era ‘sa’. Grazie ragazzo senza tempo, grazie ragazzi… tutti, sempre”.

Giovedì 3 aprile l’artista arriverà a Milano per la seconda data della tournée. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere l'Unipol Forum: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano.