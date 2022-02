Ghiaccio, trama e cast del film diretto da Fabrizio Moro

Ghiaccio: la trama

La periferia romana verso la fine degli anni Novanta è lo sfondo immaginato da Moro per la storia di Giorgio, un ragazzo che tenta, attraverso il pugilato, la via del riscatto da un destino segnato dagli sbagli di suo padre, invischiato nello spaccio di droga e assassinato sotto il portone di casa. Lo sport diventa allora il mezzo per sfuggire a una vita ingrata e a un quartiere difficile, il Quarticciolo, e il protagonista sarà aiutato nell'impresa da Massimo, un ex pugile che ripone nel giovane tutte le speranze tradite dalla sua carriera priva di veri successi.

Amore, amicizia, legami familiari, lealtà verso sé stessi ma soprattutto determinazione e i valori connessi alla boxe che uno spettatore consumato certamente avrà sperimentato in altre pellicole, sono gli ingredienti di questa storia che ha il pregio di rileggere tutti questi temi in chiave contemporanea attraverso un racconto che parte da un contesto che i due autori, Moro e De Leonardis, sembrano conoscere bene. Figli della loro epoca, con questa storia i registi danno voce a una generazione impegnata a combattere la pesante eredità dei padri, che ha dovuto faticare per far emergere i propri talenti facendosi carico di ogni sacrificio per costruirsi una via di fuga.