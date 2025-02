Chi è Simone, finalista di MasterChef 14

Il 35enne Simone Grazioso accede alla finale insieme ad Anna, Jack e Mary ed è pronto a giocarsi il tutto per tutto. Chi tra i quattro cuochi amatoriali si aggiudicherà la vittoria della 14ma edizione di MasterChef Italia? Scoprilo giovedì 27 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Stasera si apre il sipario sul gran finale di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ), i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno il vincitore dell'edizione numero 14 dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Chi dei quattro finalisti in gara, Anna, Jack, Mary e Simone si aggiudicherà l'ambita vittoria? Appuntamento giovedì 27 febbraio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW .

Nato e cresciuto nel cuore delle Langhe, ad Alba, ha 36 anni e vive a Cuneo. Si definisce un “vulcano che agisce con strategia”, la sua idea di cucina è “ricercata e moderna, con qualche richiamo al mondo fusion”. L'aspirante chef è un piemontese atipico "intanto perché i miei genitori sono di origine siciliana e poi perché rispetto alle persone che vivono qui, io sono espansivo e carismatico". Simone è sicuro di sé e del suo percorso. Tutto quello che ha se l’è guadagnato e gli piace sottolinearlo. Nella vita fa l’imprenditore e, insieme a tre soci, ha una sua impresa edile. Determinato, trasparente e diretto. La sua vita è organizzata come se avesse in mente un file Excel in cui tutti i calcoli portano a un risultato ben preciso: "Ho un vulcano dentro, ma agisco con pazienza e strategia. Solo così si punta alla vittoria", dice.

Il sogno di Simone

Prima di passare le selezioni, riuscire a entrare nella Masterclass era il suo sogno più grande, ora, arrivato a questo punto della gara, Simone si gioca il tutto per tutto sognando il titolo di MasterChef Italiano. Molto preparato tecnicamente, l'aspirante chef piemontese è pronto a dare battaglia e dimostrare le sue capacità ai giudici nel corso della finale alle porte.

Il Live Cooking e l’accesso alla MasterClass

Simone con MasterChef vuole mettersi in gioco e, per la prima volta, seguire la sua vera passione. Il piatto con cui si presenta ai Live Cooking è un omaggio alla figlia, e con I Gyoza di Sabrina - ravioli ripieni di coniglio, vitello, salsiccia di Bra e bietola, serviti in brodo di funghi porcini - cerca di conquistare il grembiule bianco, ma il no di Chef Cannavacciuolo gli impedisce di ottenerlo. Nonostante ciò, Chef Locatelli e Chef Barbieri intravedono del potenziale in lui, e dopo aver indossato il grembiule grigio, la sfida del Blind Test gli fa conquistare un posto nella Masterclass.



Il viaggio di Simone a MasterChef

All'interno della gara Simone si è mostrato sempre concentrato sul suo obiettivo, ha vinto la Golden Mystery Box e si è aggiudicato la Golden Pin al cospetto della chef Deborah Massari con Mattone Gastronomico, panettone farcito con maionese alla paprika e gamberi, carne salada e senape, crema di melanzane e carne salada, acciughe e fegatini.



Puntata dopo puntata è arrivato al penultimo appuntamento in cui ha cucinato Wedding Day, il piatto vincente della gara nella prova con Eleonora Riso e Niccolò Califano (seppia scottata, albicocche piastrate sfumate con birra, cozze al coriandolo, crema di melanzane e labneh su bardiccio saltato). Nel Pressure Test ha presentato prima Ostrica alternativa che però non è bastata, e poi Casa, wagyu marinato alla soia e carota alla griglia con composta di mirtilli e brodo, che gli ha garantito un posto in Top 4. Insieme ad Anna, Jack e Mary, Simone è pronto a dare il meglio di sé e portare a casa l'ambita vittoria. Riuscirà nell'intento?