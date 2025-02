Chi è Mary, finalista di MasterChef 14

Insieme ad Anna, Jack e Simone, Mary Cuzzupè si batterà per raggiungere il traguardo più agognato: chi tra i quattro cuochi amatoriali si aggiudicherà il gradino più alto del podio nella finale di MasterChef Italia? Scoprilo giovedì 27 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Chi è Mary

Nata in Sicilia ma cresciuta “on the road” con il papà camionista, Mary ha vissuto tra Italia e Germania prima di stabilirsi in provincia di Bergamo. Lavoratrice instancabile, sin dai 14 anni si è sempre rimboccata le maniche. Ha cominciato come cameriera, poi, dopo 11 anni nella stessa azienda, ha ottenuto un ruolo di responsabilità e oggi è una Manager Risorse Umane. Di sé dice: "Ho sempre voglia di crescere, sono una perenne insoddisfatta". Quando non lavora le piace allenarsi in palestra, "ma per non perdere tempo mi sono comprata gli attrezzi e l’ho costruita in casa". Competitiva e determinata, Mary si è avvicinata alla cucina durante il Covid. Celiaca dal 2023, ha reinventato il suo stile culinario per adattarlo a nuove esigenze, senza rinunciare ai sapori della tradizione.