Chi è Anna, finalista di MasterChef 14

La 32enne Anna (Yi Lan) Zhang, accede all'ultimo atto della gara insieme a Jack, Mary e Simone. Chi tra i quattro cuochi amatoriali si aggiudicherà il gradino più alto del podio nella finale di MasterChef Italia? Scoprilo giovedì 27 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Giovedì 27 febbraio alle 21.15 scocca l'ora del gran finale di MasterChef Italia (LO SPECIALE), i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare le prove dei quattro finalisti in gara, Anna, Jack, Mary e Simone. Chi tra di loro si aggiudicherà l'ambita vittoria? Appuntamento alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Nell'attesa, ripercorri alcune delle tappe fondamentali che hanno portato Anna in finale.

Chi è Anna Anna (Yi Lan) Zhang, nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale: i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio perché lì vigeva la “legge del figlio unico”. Dopo essersi trasferita in Veneto con la famiglia, torna a Milano per intraprendere un percorso nella comunicazione della moda. Diventa sales manager in boutique di lusso ma, dopo la pandemia, decide di licenziarsi per seguire la sua vera passione. Anna cucina da sempre e ha imparato da sua madre tutto ciò che c’è da sapere sulla cucina orientale, per poi decidere di studiare anche la tradizione culinaria europea. Ritiene di avere capacità di leadership, è competitiva ma le piace essere chiara perché "se vinci facendo scorrettezze non hai la stessa soddisfazione". Approfondimento MasterChef 14, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO

Il sogno di Anna Dopo anni nel mondo della moda, il sogno nel cassetto di Anna è quello di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi (magari con una Stella Verde). Un’oasi ristorativa ecosostenibile. "Ho in testa l'immagine di una grande tavolata costituita da persone di culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia. Io vorrei essere l’artefice di questo banchetto”. Il Live Cooking e l’accesso alla MasterClass L'aspirante chef si fa conoscere ai Live Cooking non solo per il suo talento, ma anche per la determinazione con cui affronta le selezioni. La trentaduenne infatti si gioca l'All In con il piatto Il Mio Viaggio: gyoza di verdure, tofu e shiitake su salsa al caprino, con teriyaki al miele, pesto di noci, erba cipollina e menta. I tre giudici, insieme alla Chef Chiara Pavan, sono unanimi e conquista il suo grembiule bianco e l’accesso alla MasterClass. Il viaggio di Anna a MasterChef Dopo l'ingresso nella Masterclass, nelle difficili prove successive Anna si è spesso distinta ai fornelli per il suo estro creativo. Tra le prove ha vinto la prima Red Mystery Box e la Golden Pin con Che cavolo di cuore, cuore di cavolo ripieno di cuore di vitello, cuore di palma e consommé di ciliegie e brodo. Consapevole dei propri limiti, nello Skill Test in omaggio allo chef Gualtiero Marchesi con lo chef Davide Oldani Anna ha preferito giocare la Golden Pin, mentro nello Skill Test con la chef Pia León ha rischiato l'eliminazione. Nonostante il momento difficile, l'aspirante chef ha recuperato terreno nella prova di pasticceria sul Croquembouche con gli chef Iginio e Deborah Massari. Nell'Invention Test con lo chef Rasmus Munk è invece finita tra i peggiori, ma ha comunque raggiunto la Top 5. Nella penultima puntata (FOTO) Anna ha proposto Tutti insieme appassionatamente, seppia scottata ripiena di bardiccio su acqua di cozze e nero di seppia, salsa di melanzana e zenzero e cozze fritte. Lo chef Mellino e il figlio Fabrizio l'hanno poi nominata vincitrice dell’Esterna a Nerano ed è volata direttamente in finale insieme a Jack, Mary e Simone. Approfondimento MasterChef 14, il Live Cooking di Anna