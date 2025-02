Nel corso della puntata in cui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno organizzato una serie di imprevisti per gli aspiranti chef ancora in gara, a capitolare è Gianni, l'uomo in doppiopetto di MasterChef, campione di stile e di buoni sentimenti. In attesa del nuovo appuntamento, giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno, ecco cosa ci ha raccontato il concorrente siculo di origini calabre