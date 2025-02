7/20

È quindi il momento dell’Invention Test dedicato alla musica. Giorgio Locatelli: “Nella mia cucina la musica è sempre presente”. Lo chef veste i panni di un DJ suonando tre brani: Lucy in the sky with diamonds dei Beatles, London Calling dei The Clash e Wake me up before you go go degli Wham! Ogni canzone rappresenta una coppia di ingredienti, Claudio li assegna agli altri concorrenti. Il piatto può essere composto utilizzando anche ingredienti presenti nella dispensa. Via alla prova

MasterChef 14, le due brigate sotto pressione