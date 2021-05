Friends, la reunion, Lady Gaga e Lisa Kudrow cantano "Gatto rognoso"

La reunion di Friends è stata l'occasione per rispolverare una hit del passato: stiamo ovviamente parlando di "Gatto rognoso" (in originale "Smelly Cat"), interpretata da Lisa Kudrow e da una guest star d'eccezione, Lady Gaga

Poteva mancare "Gatto rognoso" - la geniale canzone di Phoebe Buffay - nella reunion di Friends , trasmessa stamattina alle 9.00 su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata, e disponibile on demand e in streaming su NOW? No, non poteva, è evidente, e infatti a un certo punto ecco Lisa Kudrow al Central Perk pronta a deliziarci con la vera hit della serie, altro che "I'll Be There For You" dei The Rembrandts! A un certo punto, però, arriva una guest star d'eccezione: Stefani Joanne Angelina Germanotta, conosciuta in tutto il mondo come Lady Gaga. Vedere per credere!

La versione doppiata in italiano della reunion di Friends andrà in onda stasera, giovedì 27 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Uno). Sarà ovviamente disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Un duetto, con tanto di coro gospel d'accompagnamento, che entrerà nella storia della musica, non c'è che dire. Scherzi a parte, Lady Gaga ha ringraziato Lisa Kudrow per Phoebe, senza dubbio il suo personaggio preferito, una donna che non ha mai avuto paura di essere sé stessa e di mostrarsi al mondo per com'è realmente. In poche parole, una vera e propria (e spesso follemente assurda) fonte d'ispirazione!

Smelly Cat, il testo in versione originale in inglese (con traduzione)

Smelly cat, smelly cat (Gatto puzzone, gatto puzzone)

What are they feeding you? (Cosa ti danno da mangiare?)

Smelly cat, smelly cat (Gatto puzzone, gatto puzzone)

It’s not your fault. (Non è colpa tua)

They won’t take you to the vet (Non ti portano dal veterinario)

You’re obviously not their favourite pet (Chiaramente non sei il loro animale da compagnia preferito)

You may not be a bed of roses (Non sei di certo un letto di petali di rosa)

And you’re no friend to those with noses. (E non sei amico di chi è dotato di naso)