La sorella Caitlin su Perry: “Riempiva la stanza di luce”

Mentre le autorità giudiziarie hanno lavorato senza sosta per attribuire le cause della morte di Matthew Perry ai responsabili - indagine nella quale, secondo gli ultimi sviluppi, si è dichiarato colpevole anche il medico che ha fornito all'attore, senza adeguato monitoraggio, la ketamina che lo ha ucciso - anche i familiari dell'attore si sono dati da fare per compiere le volontà dell'icona di Friends attraverso la Matthew Perry Foundation, creata per fornire aiuto alle persone che combattono le dipendenze da alcol e droghe, problematiche che hanno afflitto l'attore per buona parte della sua vita, di cui lui stesso ha parlato apertamente.

Caitlin, quarantatré anni, ha condiviso un ricordo dolcissimo del fratellastro, che ha fatto parte di una famiglia allargata composta dai figli nati dalle unioni dei genitori di Perry con altri compagni.

L'attore “Aveva la capacità di riempire una stanza di luce. Quando le persone erano in una stanza con Perry, c’era questa energia magnetica ”, ha detto Caitlin Morrison, che ha aggiunto: “Tutti avevano un sorriso sul viso e si aggrappavano a tutto ciò che diceva”.

Per Caitlin Morrison, quella a Hello! Canada è la prima intervista concessa dopo la morte di Perry che ancora è insostenibile.

Da quando l'attore è scomparso per un'overdose all'età di cinquantaquattro anni, lei e suo padre hanno dovuto imparare a gestire le emozioni della perdita portando avanti le attività della Fondazione voluta da Perry che è, a tutti gli effetti, la sua eredità, al netto di ciò che ha lasciato sullo schermo.

Caitlin Morrison ha detto che, nel portare avanti il lavoro di Perry la fa sentire accanto a lui, poiché ogni giorno fa qualcosa che per lui era importante.

Per lei è meraviglioso, ha detto, perché la fa sentire accanto a lui per tutto il tempo.