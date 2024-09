Il red carpet del Festival di Venezia 2024, le pagelle ai look di oggi

La penultima giornata della Mostra del Cinema numero ottantuno accoglie calorosamente Takeshi Kitano, veterano del Festival, quest'anno autore Fuori Concorso. L'attesa è per i protagonisti dell'italiano “Il tempo che ci vuole” e per quelli hollywoodiani di "Horizon - An American Saga", la cui seconda parte viene eccezionalmente presentata al Lido in anteprima. I migliori momenti glamour sotto la nostra lente d'ingrandimento – IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo