Venezia 81, scollature, spacchi e trasparenze sul red carpet. FOTO

9/17 ©Getty

Le scollature non sono un simbolo di seduzione ma anche di eleganza superba. Lady Gaga, una delle star dal look più esclusivo alla Mostra, si è fatta interprete di uno stile da sera classico. Il suo abito Dior, bello in tutti i suoi dettagli, è dotato di una scollatura a V che abbraccia il décolleté con grazia. Uno design Old Hollywood indicatissimo per la diva che adora i look rétro



Lady Gaga a Venezia con il fidanzato Michael Polansky, i red carpet dal 2018 al 2024