Mostra Cinema Venezia, da Vermiglio a Iddu, dove vedere film premiati

10/29 Immagine dal sito de La Biennale di Venezia

Premio Orizzonti per il Miglior Film ad Anul Nou care n-a fost (The New year that never came) di Bogdan Mureșanu (Romania, Serbia). The New Year That Never Came non è ancora presente in streaming e per adesso non ci sono informazioni relative a un’eventuale data d’uscita nel nostro Paese