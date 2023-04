Scarlett Johansson ha rivelato perché non sarà mai sui social

La diva ha confessato per la prima volta i motivi per cui, assicura lei, non sarà mai sui social network. “Sono una persona troppo fragile per stare sui social” ha detto ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her. “Non posso. Il mio ego e la mia testa sono troppo fragili. Sono come un fiore delicato”. E ha raccontato dell'unica esperienza provata usando il profilo di IG di un amico (e sentendo un'irresistibile tentazione di emulare gli altri)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Chiunque sui social network soffra di un implacabile complesso di inferiorità, spinto com’è a emulare i tanti utenti che millantano vite splendide, patinate, a più zeri e a 360 denti (perfettamente bianchi, ovviamente) si rincuori. A parte non essere soli, si sappia che addirittura una persona che è sul podio delle persone più invidiate al mondo soffre della stessa sindrome che porta all’emulazione compulsiva, ossia (tenetevi forte) Scarlett Johansson. La diva delle dive ha confessato per la prima volta i motivi per cui, assicura lei, non sarà mai sui social network. “Sono una persona troppo fragile per stare sui social”, ha rivelato ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her. “Non posso. Il mio ego è troppo fragile, la mia testa è troppo fragile. Sono come un fiore delicato”. E ha raccontato dell'unica esperienza provata usando il profilo di IG di un amico: dopo pochi minuti, ha notato innanzitutto di quanto preziosissimo tempo aveva buttato via a curiosare tra le vite degli altri. Dopo di che si è resa conto anche di un’insidia non da poco, ossia della tentazione di emulare il prossimo. E se la prova una come Scarlett Johansson (che, almeno all’apparenza, sembra proprio avere tutto dalla vita) figuriamoci i “comuni mortali” come possono cadere nel tranello dell’imitazione a ogni costo.

Oltre alla perdita di tempo prezioso, la star teme l’insidia dell’emulazione



“Ho realizzato che da 20 minuti minuti stavo guardando il profilo Instagram di uno sconosciuto, una persona che lavorava con un mio amico”, ha raccontato Johansson al podcast The Skinny Confidential Him & Her. “Ora so cha ha un pitbull, due figlie e che vive a Burbank. Ho pensato: perché? Ho appena sprecato 17 minuti del mio tempo. E in più mi sentivo come se dovessi trasferirmi in California, prendere un cane di quella razza specifica e cambiare la mia vita per farla diventare come la sua: tutto questo mi faceva sentire malissimo”.

L’attrice newyorchese ha poi concluso con le seguenti parole: “Mi sentivo come una bambina di tre anni davanti al telefono della mamma, completamente assorbita da quello che vedeva sullo schermo. È per questo che non posso stare su nessun social”.