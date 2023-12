Nel 2014, Elisabetta Canalis ha sposato Brian Perri. Una relazione piena d'amore, la loro, da cui è nata anche la piccola Skyler Eva. Lo scorso marzo, tuttavia, quella storia è naufragata: Elisabetta e Brian si sono detti addio, pur senza formalizzare il divorzio. L'hanno fatto in modo pacifico, per via di differenze inconciliabili. Lo hanno fatto con un obiettivo: preservare la serenità di Skyler Eva, a qualunque costo.

Elisabetta Canalis sull'ex marito: "Il padre migliore"

Nella sua prima intervista dopo la separazione, Elisabetta Canalis ha spiegato di avere uno splendido rapporto col suo ex marito. Non hanno nessun segreto, lei e Brian. Ed entrambi continuano a mettere al primo posto gli interessi della figlia. Tanto che, Elisabetta, ha scelto di non tornare in Italia. Pur col profondo amore che la lega alla Sardegna, pur non avendo mai nascosto il desiderio di proseguire la sua vita qui, dove è nata ed è cresciuta. "Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita", ha spiegato. Perché Skyler Eva è una bimba che ha bisogno di stabilità, di avere punti fermi, di essere incoraggiata nei compiti e nello sport, e di mantenere la sua socialità. "Non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia", ha dichiarato Elisabetta. Che ha scelto di sacrificarsi lei, per far andare bene tutto. Dove, per tutto, si intende anche la sua storia d'amore con Cimpeanu. Se poi quando sarà grande Skyler Eva dovesse decidere di studiare per un po' in Italia, col benestare del padre, tutto sarebbe diverso. Ma, per ora, la priorità è la vita della bambina. Nelle parole dell'ex velina c'è tutta la consapevolezza di questa scelta, e tutta l'accettazione per una fine che - nei suoi progetti - non avrebbe dovuto esserci. "Non era così che mi aspettavo andassero le cose", ha dichiarato. Ma ha anche spiegato d'aver capito che tutti noi siamo in continua evoluzione, e i nostri rapporti insieme a noi. Quando ci si separa lo si può fare in modo traumatico, oppure ci si può guardare negli occhi per provare a capirsi. Come ha scelto di fare lei.