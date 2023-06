Elisabetta Canalis mostra ai fan la nuova casa di Los Angeles FOTO

Ancora cambiamenti per Elisabetta Canalis . Dopo aver rotto la storia con Brian Perri , e aver ufficializzato la sua relazione con Georgian Cimpeanu , ora l’ex soubrette affronta un altro passaggio importante per la sua vita: la nuova casa di Los Angeles , acquistata lo scorso gennaio. Dopo aver mostrato in anteprima ai suoi fan un terrazzo dal panorama mozzafiato e una cucina ristrutturata da cima a fondo, ora la Canalis torna a mostrare alcuni degli ambienti in fase di ristrutturazione, che presto saranno pronti proprio come li ha sempre immaginati.

Una casa in piena ristrutturazione

“Il mio casino e i lavori per rendere la casa come l’ho sempre sognata, e nell’ultimo frame sono riuscita a catturare un abbraccio di Nello. Non vedo l'ora che tutto sia finito". Così Elisabetta Canalis ha mostrato al suo pubblico affezionato il nuovo appartamento con terrazza in cui si trasferirà non appena conclusi i lavori di ristrutturazione. Una casa da sogno, con un gigantesco soggiorno open space con parquet scuro e divano bianco ghiaccio. Un contrasto davvero degno di nota, che non fa passare inosservata la prima delle stanze mostrata dall’ex Velina. E questo sembra essere soltanto l’inizio di una casa meravigliosa, in cui siamo abbastanza certi che Elisabetta non sentirà la mancanza della villa con piscina in cui viveva con il suo ex marito.