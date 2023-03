Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri è ufficiale

La stampa americana ha confermato che i documenti legali sono stati depositati e il matrimonio è finito Condividi

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono ufficialmente in procinto di divorziare definitivamente. I documenti sono stati depositati in tribunale a Los Angeles e nei prossimi mesi avranno luogo i vari step per rendere il divorzio effettivo. La showgirl italiana, ex velina di Striscia La Notizia, vive da molti anni a Los Angeles dove si è creata una vita e una famiglia dopo aver iniziato la sua storia d'amore con Brian Perri. Secondo alcune indiscrezioni i documenti relativi alla separazione riportano come motivo principale "differenze irreconciliabili", sottolineando il fatto che i due coniugi hanno provato a portare avanti il loro matrimonio più volte ma senza successo.

La fine del matrimonio vedi anche Le coppie scoppiate nel 2022: tutti i Vip che si sono detti addio Tra la Canalis e Perri, tuttavia, non sembra correre cattivo sangue e i due pare siano rimasti in buoni rapporti decidendo insieme di finire la loro relazione per il bene di entrambi e dei loro figli. Probabilmente le loro vite hanno preso strade diverse e quel sentimento che li ha uniti fino a qualche tempo fa si è indebolito fino a svanire completamente. Per quanto riguarda la custodia dei figli, la coppia ha chiesto infatti l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, senza farsi la guerra. E la Canalis, a quanto riportano le fonti ufficiali, non avrebbe nemmeno preteso un mantenimento da Perri. «Quando perdo qualcosa trovo sempre una buona ragione per andare avanti… Mi butto nel mio lavoro. È l’unica cosa a cui posso aggrapparmi» aveva dichiarato la Canalis a Chi quando era finita con Clooney.

George Clooney e l’America approfondimento Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, chi è il presunto fidanzato Il legame con gli Stati Uniti di Elisabetta Canalis lo ricordiamo anche per la sua relazione con l’attore George Clooney che aveva riempito i tabloid per molto tempo. Il chirurgo ortopedico invece è arrivato più tardi e i due si sono sposati nel 2014. La figlia oggi ha sette anni e comunque la Canalis non ha alcuna intenzione di tornare a vivere in Italia, quindi i due potranno tranquillamente continuare a fare i genitori insieme, organizzandosi con i giorni e gli orari per essere presenti. Canalis ha già cambiato casa e la madre è volata dalla Sardegna in America per starle vicino e darle una mano con il trasloco.